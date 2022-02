Annelies Verlinden: «Lorsqu’un convoi de la liberté se mue en convoi du blocus, il faut intervenir»

« Lorsqu’un convoi de la liberté se mue en convoi du blocus, il faut intervenir, pour éviter que la capitale et tout le pays soient bloqués. Avec Philippe Close et Rudi Vervoort, nous avons décidé d’interdire cette manifestation », a indiqué Annelies Verlinden en réponse à une question sur le convoi, à la Chambre.

Des contrôles seront mis en place, a-t-elle indiqué. « Pour empêcher de manifester avec des camions dans la capitale, la police effectuera des contrôles ciblés sur les grands axes menant à la capitale et d’autres grandes voies d’accès. Il n’y a pas encore eu de demande d’autorisation de ce convoi et il est difficile d’entrer en contact avec les organisateurs belges de ce convoi. C’est une nouvelle forme de manifestation, l’appel à manifester se faisant via les réseaux sociaux. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse moins de camions que de voitures et motor-homes. »

Une réunion de coordination va avoir lieu ce jeudi soir. « Ce soir, une réunion de coordination aura lieu au centre de crise, avec l’ensemble des services y compris la Défense. La liberté d’expression, manifester, c’est une bonne chose mais ça ne peut affecter la liberté de déplacement des autres. »