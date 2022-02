Qui a peur de «Peggy Pickit»?

Une maison, une carrière, un enfant, et même, imaginez ça !, un garage pour leur maison : Liz et Franck semblent cocher toutes les cases de la réussite. Ce soir-là, dans son salon cossu, le couple reçoit Karen et Martin, d’anciens camarades de l’école de médecine, qui reviennent d’Afrique où ils ont travaillé dans l’humanitaire. Eux n’ont pas d’enfant mais se sont pris d’affection pour une petite fille, Annie, qu’ils ont couvée de leurs soins, si l’on en croit les récits héroïques qui traversaient leurs lettres. Bref, cette soirée de retrouvailles devrait célébrer les succès respectifs de ces deux couples. Sauf que l’on est chez Roland Schimmelpfennig ( Push Up, Une nuit arabe, La femme d’avant ), artisan allemand des distorsions cyniques.