RD Congo: l’«affaire Beya» attise l’inquiétude et les rumeurs à Kinshasa

Les informations précises manquent quant aux motifs de l’arrestation de François Beya, l’ex-conseiller spécial du président en matière de sécurité. En revanche, les scénarios les plus divers sont échafaudés et la capitale vit à l’heure des soupçons.

Motus et bouche cousue… Arrêté chez lui par le patron de l’Agence nationale de renseignements, Jean-Hervé Mbelu, dont il était le supérieur hiérarchique, François Beya est toujours détenu dans un local de l’ANR à Kinshasa. Hier tout-puissant, le conseiller spécial du président en matière de sécurité, est devenu un prisonnier comme un autre, déjà remplacé par l’un de ses anciens assistants, Jean-Claude Bukassa, qui avait participé à la campagne électorale du chef de l’Etat et assurera l’intérim. Même si les communiqués officiels se contentent d’évoquer « des indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité nationale », l’affaire Beya est loin d’être terminée, qu’il s’agisse de ses conséquences sur le plan intérieur et de la discrète inquiétude qui se manifeste dans les capitales étrangères.