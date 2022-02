Coronavirus: Alexander De Croo met en garde à la veille du Codeco

Dans les rangs politiques, de plus en plus de voix s’élèvent dans l’opposition mais aussi dans la majorité pour remettre en cause le maintien du CST, qui en principe ne cesse de s’appliquer qu’en code jaune.

La diminution des hospitalisations et des contaminations autorise une nouvelle étape, à savoir passer du code rouge du baromètre corona au code orange qui impliquera notamment la levée de l’heure de fermeture dans l’horeca ou la réouverture des boîtes de nuit sous certaines conditions.

« Nous avons toujours assoupli étape par étape ; nous devons conserver cette méthode », a souligné M. De Croo.

Dans les rangs politiques, de plus en plus de voix s’élèvent dans l’opposition mais aussi dans la majorité pour remettre en cause le maintien du CST, qui en principe ne cesse de s’appliquer qu’en code jaune. Quelle sera l’attitude du gouvernement à l’heure où plusieurs pays européens ont annoncé qu’ils n’imposeraient plus de passe sanitaire dans les semaines qui viennent ? Le Premier ministre a renvoyé au parlement qui mène actuellement des auditions sur l’obligation vaccinale. Il attend de savoir quel sera l’input qui en sortira.

À lire aussi Gare à vendre trop vite la peau du covid

Quant au port du masque par les enfants dans les écoles, il est également remis en cause. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a annoncé un assouplissement après le congé de carnaval mais là encore, celui-ci sera progressif, conformément aux recommandations des experts qui conseillent les autorités.