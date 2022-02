Yari Verschaeren, le sang mauve

L’air de rien, à seulement 20 ans et sous ses allures de gendre idéal, Yari Verschaeren pose sa marque, sa signature à Anderlecht. Garçon humble et bien éduqué, le jeune Belge s’apprête à intégrer le club des 100… apparitions sous la vareuse mauve et blanche. Le format de poche du RSCA va en effet atteindre cette barre symbolique, ce samedi soir, à l’occasion du déplacement à Zulte Waregem. S’il deviendra le 62e joueur à réaliser cette performance dans l’histoire de l’institution bruxelloise (le recordman est Olivier Deschacht avec 603 matches), il le doit surtout à son talent et sa franche implication au service de la cause bruxelloise.