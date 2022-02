Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 se distingue grâce à AB InBev et aux immobilières

Les immobilières Aedifica (99,50) et Cofinimmo (119,50) venaient ensuite avec des regains supplémentaires de 3,11 et 2,66%, Galapagos (59,90) et arGEN-X (259,20) remontant de 2,06 et 0,54% en compagnie de Solvay (110,80) et UCB (87,32), positives de 0,27 et 0,88%.

KBC (79,84) et Ageas (44,80) reperdaient par contre 1,80 et 1,60% tandis que les résultats de Telenet (32,52) étaient accueillis par un recul de 2,63%. Proximus (18,16) perdait 0,71% alors qu'Orange Belgium (19,40) et bpost (6,34) remontaient par ailleurs de 1,25 et 0,40%.