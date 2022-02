Les supporters du FC Nantes interdits de circuler... dans leur propore centre-ville

Le FC Nantes espère 25.000 supporters jeudi soir face à Bastia, dont beaucoup arriveront au stade en tramway, via le centre-ville.

«Le jeudi 10 février, il est interdit à toutes les personnes se prévalant de la qualité de supporters du Football Club de Nantes et du Sporting Club Bastiais de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes», stipule l’arrêté publié mercredi soir par le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin.

La préfecture de Loire-Atlantique a interdit aux supporteurs de Nantes et Bastia «de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes» ce jeudi, jour du quart de finale de Coupe de France de football (21h) entre les deux clubs.

Le préfet met en avant un «contexte actuel tendu» autour des matches à travers le pays, le retour des Ultras de la Brigade Loire avec la fin de la jauge à 5.000 spectateurs ou encore le fait que des supporters bastiais, faute de place dans le parcage visiteurs, ont acheté des billets pour les tribunes classiques.

L’association nationale des supporters a saisi jeudi matin en référé le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté ses requêtes dans l’après-midi.

«Le juge des référés a considéré qu’en raison des risques de troubles graves à l’ordre public que faisait courir cet évènement, l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’association et à la liberté d’expression invoquées par l’association requérante», a fait savoir le tribunal.

Depuis des mois, les supporters dénoncent une multiplication d’arrêtés préfectoraux restreignant les déplacements de supporters en raison de risques de «troubles à l’ordre public».

Dimanche, le préfet d’Ille-et-Vilaine avait ainsi interdit tout déplacement de supporters brestois pour le derby au Roazhon Park, au motif que des échauffourées avaient éclaté entre quelques dizaines de supporters des deux clubs lors du match aller à Brest en août.