Une semaine de frustration

Pour bien comprendre par quoi sont passés les jumeaux Borlée aux Jeux de Tokyo, l’été dernier, un petit rappel des événements survenus durant la semaine athlétique aux JO, ... et même avant, n’est pas inutile.

Quand ils débarquent à la mi-juillet, à Mito, lieu du camp d’entraînement du Team Belgium à une bonne heure et demie de la capitale japonaise, ils restent sur une saison compliquée: Kevin a eu toutes les peines du monde à se remettre du vaccin contre le covid administré en mai et Jonathan n’a couru aucune course individuelle en raison d’une tendinite au tendon d’Achille.

Le 30 juillet, ce dernier est pourtant présent pour aider le relais 4 x 400 m mixte belge à franchir le cap des qualifications en finissant 3e de sa série en 3.12.75, record de Belgique. Le lendemain, le 31, Kevin le relaie aux côtés de son frère Dylan, Imke Vervaet et Camille Laus, mais, privé de Cynthia Bolingo, la plus rapide côté féminin, le «mixte» finit 5e en 3.11.51, encore un record de Belgique.