Kevin et Jonathan Borlée: «Cinq Jeux olympiques, ce serait mieux que quatre!»

Six mois après leur terrible désillusion des JO de Tokyo où ils ont terminé quatrièmes avec le relais 4 x 400 m comme à Rio, Kevin et JonathanBorlée ont accepté de revenir sur ce triste souvenir. À près de 34 ans, ils n’ont pas encore dit leurs derniers mots.

Comme un signe, le 22/2/2022, les… jumeaux Kevin et Jonathan Borlée fêteront leur 34e anniversaire. Une nouvelle étape de leur vie qui surviendra un peu plus de 6 mois après ce qui restera sans doute comme la plus grande désillusion de leur carrière, ces Jeux de Tokyo dont ils sont ressortis meurtris physiquement, avec la déchirure à l’ischio de Jonathan, et vannés psychologiquement après la 4e place du relais 4 x 400 m malgré un nouveau record de Belgique. Depuis, ils s’étaient retranchés dans le silence pour digérer. Aujourd’hui, après un stage de janvier revigorant à la Réunion, les « twins » ont accepté d’en sortir. Ils n’ont rien oublié de ce passé proche mais pensent déjà à un futur lointain. Un futur qui pourrait même avoir les contours d’une cinquième mission olympique, en 2024, à Paris…