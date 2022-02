France: le message de Fabien Roussel à la gauche

A deux mois de la présidentielle française, l’encéphalogramme de la gauche est tellement plat que le moindre frémissement fait figure de mini-séisme. Ainsi, la « percée » (entendons-nous : il pointe à 3,5 % dans un récent sondage) du candidat communiste Fabien Roussel fait-elle figure de petit événement. Il dépasse désormais la candidate socialiste Anne Hidalgo et celle soutenue par le Parti radical et la Primaire populaire, Christiane Taubira.

Le marteau et la faucille ne sont évidemment pas de retour. L’ancien parti de Georges Marchais, qui n’avait plus présenté de candidat à la présidentielle depuis quinze ans (il avait soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017), ne va évidemment pas troubler le jeu électoral, qui ne se disputera pas sur cette partie de l’échiquier. Mais tout de même. Son score, s’il se confirme, interroge. Et obligera la gauche à méditer la leçon une fois que sa défaite, jusqu’ici très probable, sera définitivement actée.