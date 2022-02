Leïla Slimani: «La force de la littérature, c’est de porter la lumière sur l’âme de chaque être»

Le premier roman de la trilogie nous avait laissés en 1956, à l’indépendance du Maroc, cette terre où Leïla Slimani est née en 1981. Amine Belhaj, combattant marocain, a rencontré Mathilde en Alsace, pendant la guerre. Ils se sont mariés, ils ont rejoint la terre achetée par le père Belhaj près de Meknès. Ils en ont fait, dans la douleur et l’acharnement, une ferme qui fonctionne. Ils ont aussi fait des enfants : Aïcha et Selim. On les retrouve en 1968, après une ellipse de douze ans. La ferme est devenue modèle, elle emploie du monde et exporte ses oranges, Aïcha étudie la médecine à Strasbourg, Selim ne réussit pas grand-chose, le Maroc veut emprunter le chemin de la modernité, le roi subit deux attentats auxquels il échappe. Le roman court jusqu’en 1974. Quand naît la première fille d’Aïcha et Mehdi.