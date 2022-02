C’est du belge: L’ébranlement de la rencontre et de la mort

C’est le livre d’un ébranlement. Veronika Mabardi tente d’écrire son frère, Shin Do, Coréen adopté. Elle tâtonne, se fraie un chemin d’écriture. On tâtonne avec elle. On est ébranlé avec elle. Par la mort du frère, dans un accident de voiture, à 31 ans. Par la rencontre avec cet homme déchiré, cet artiste qui ne sentait plus vraiment vivant et qui portait un masque, un masque de Chinois sur une figure de blanc : « Quand ils me regardent, ils ne voient que le masque. »

Le sentier qu’elle se crée, l’autrice, la sœur, est ardu, embroussaillé, parsemé d’embûches et de fantômes, de moments de joie et de tristesse, de torpeurs et d’enthousiasmes. Il sinue à travers les souvenirs, les rares photos, les œuvres que Shin Do a laissées, dessins, céramiques, pots de terre cuite, les questionnements, la connivence, les fugues, les retours imprévus et toujours joyeusement accueillis, les sourires, les silences.