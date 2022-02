Euronext réalise en 2021 sa "meilleure année" grâce à Borsa Italiana

Le groupe, qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan, a publié un bénéfice net annuel de 413,3 millions d'euros (+31%) pour un chiffre d'affaires de 1,298 milliard d'euros, en hausse de 46,9% sur un an (et de 3,3% en données comparables), conforme aux attentes des analystes.

L'intégration dans le périmètre du groupe de Borsa Italiana, dont le rachat a été finalisé en avril, a contribué à hauteur de 337,7 millions au chiffre d'affaires 2021, via sa plateforme de négociation de titres obligataire MTS ainsi que son activité de compensation et de règlement, souligne l'opérateur boursier paneuropéen dans un communiqué.