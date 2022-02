Eric Chevillard trouve sa place dans l’évolution

Eric Chevillard conduit de front deux grandes entreprises qui n’en font qu’une et qui réjouissent : L’Autofictif, trois paragraphes quotidiens réunis en volume une fois l’an et, en 2022, pour la quinzième fois (1). On n’y trouvera pas encore, parce qu’elle vient de surgir sur la Toile (2), cette injonction bien mal partagée : « Qui m’aime me suive ! lançai-je d’une voix forte, puis je pris la route. Je me retournai après quelques minutes, et mon projet de phalanstère évolua vers la formule plus sélective de l’ermitage. »

D’autre part, il écrit des livres conçus chacun non comme une suite de notations brèves, mais comme un ensemble cohérent. Plusieurs sont des romans, tous traduisent son goût pour le mot qui fait mouche et pour la digression qui emporte ce mot-mouche loin de son point de départ, bien qu’il y retombe parfois.