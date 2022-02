« BigBug » sur Netflix, le grand retour de Jean-Pierre Jeunet

Depuis L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, sorti en 2013, le cinéma de Jean-Pierre Jeunet nous manquait. On a bien fêté les vingt ans du Fabuleux destin d’Amélie Poulain en décembre dernier mais l’envie était de voir une nouvelle œuvre du très burtonien cinéaste français qui a toujours adoré faire entrer des ronds dans des carrés. Dès ce vendredi 11 février, BigBug, son nouveau long-métrage, le huitième, dont la préparation avait été interrompue par la pandémie, est visible en exclusivité sur la plateforme Netflix. Et c’est bien du pur Jeunet dans la veine de Delicatessen, son premier long-métrage réalisé en 1991, à une époque où on le disait déjà bizarre et décalé. Un retour aux sources en somme avec une comédie dystopique aux couleurs acidulées rompues et ce petit côté cabinet des curiosités qu’il affectionne et qu’on aime tant.