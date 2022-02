Quand sonne l’heure de vérité

C’est un morceau du musicien jamaïcain Shabba Ranks qui a mis le feu aux dancefloors à la fin des années 90 : Mr Loverman. L’hymne idéal pour accompagner des soirées festives, autant que la lecture du livre de Bernardine Evaristo, publié en 2013 en anglais et désormais traduit en français, trois ans après Fille, femme, autre, roman qui lui a valu de recevoir, en 2019, le Booker Prize.

Ouvrons la parenthèse: Fille, femme, autre, huitième roman de l’écrivaine britannique d’origine anglaise et nigériane, donnait la parole, sous forme polyphonique, à une dizaine d’héroïnes féminines, ayant en commun d’être femmes, noires et pour la plupart, lesbiennes et de devoir assumer cette triple identité, dans une société britannique plutôt blanche, plutôt masculine, plutôt hétérosexuelle.