Brigitte de Meeûs, c’était le livre, rien que le livre

Tropismes, c’est « la » librairie. Logée dans la galerie des Princes, à Bruxelles, elle rassemble dans son magnifique décor et son atmosphère feutrée tout ce qu’une librairie doit être, accueillante et discrète, conseillère et à l’écoute. À l‘image de Brigitte de Meeûs d’Argenteuil, sa créatrice en 1984. Brigitte est décédée inopinément ce dimanche 6 février. Elle a succombé à un accident cardio-vasculaire. Elle avait 76 ans, mais elle était toujours là, dans sa librairie, du matin au soir, accueillant les représentants, les éditeurs, les auteurs, les clients aussi pour leur donner un conseil.