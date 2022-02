Laurent Petitmangin, Emmanuel Venet, Colin Niel... Les poches des Livres du Soir

Du drame, du rire, de la rage et un peu de rêves éveillés, ce qu’il ne faut pas manquer des sorties poches.

Ce qu’il faut de nuit ****

Laurent Petitmangin

Un (petit) livre énorme, un premier roman écrit comme le cœur parle. Le père, employé SNCF dont l’épouse a été emportée par un cancer, vit avec ses deux fils, charmants, adorables. Une vie de foot, de France déclassée, de dignité debout. Jusqu’au jour où l’aîné, Fus, commence à traîner avec des fachos, colle aux affiches puis, un jour, commet l’irréparable. Le cauchemar de tout père, déchiré entre le lien de sang et la loyauté à des valeurs, à l’humanité. On referme ce livre en pleurant de rage et, déjà, en tendant la main à la génération suivante.

Livre de Poche, 144 p., 7,2 €

Précis de médecine imaginaire ***

Emmanuel Venet