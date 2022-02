Le SC Charleroi, une marque qui monte en Flandre

Depuis plusieurs années, le Sporting de Charleroi s’est racheté une conduite. Finis les stigmates de l’ère Abbas Bayat, les réussites sportive et financière récentes du matricule 22 lui ont donné une énorme crédibilité. Et celle-ci s’étend bien au-delà du ring de Charleroi. Si la base de supporters carolos reste très fortement concentrée dans un rayon proche du Mambourg, l’image du club s’est améliorée. En Wallonie d’une part puisque le Sorting rivalise désormais avec son rival du Standard, mais en Flandre, avant tout, d’autre part. « On sent du respect et de la considération quand on se déplace », souligne Pierre-Yves Hendrickx.