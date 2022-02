Roberto Martinez fait part de son inquiétude à moins d’un an du Mondial

Les fédérations belge et burkinabé viennent de finaliser les derniers détails d’une convention les liant pour un match amical à Bruxelles, le mardi 29 mars. Trois jours après le déplacement des Diables en Irlande, le récent demi-finaliste de la CAN (défaite contre le Sénégal, futur vainqueur) viendra étrenner son nouveau statut de grand d’Afrique, non pas au stade Roi-Baudouin mais au parc Astrid.