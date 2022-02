Les tests PCR coûtent 3 millions d’euros par jour: «Il faut changer la stratégie», estime Pedro Facon

Le commissaire corona souhaite réévaluer la stratégie et revoir les coûts en matière de testing dans notre pays.

« Aujourd’hui, nous testons tous ceux qui présentent des symptômes, mais en code jaune, cela ne sera plus utile. Il en va de même pour le tracing des contacts. Ce qui est tout à fait nécessaire au début d’une épidémie, mais avec l’évolution et le changement de la pandémie, nous devons remettre en question l’efficacité et les coûts ».