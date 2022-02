Les Belgian Cheetahs seront au départ des Mondiaux en salle de Belgrade comme les Tornados

Septèmes des JO de Tokyo l’été dernier, les Belges étaient directement qualifiées et honoreront cette sélection.

Les Belgian Cheetahs, le relais national féminin du 4x400 m, participeront aux championnats du monde d’athlétisme en salle qui se dérouelront du 18 au 20 mars à Belgrade, en Serbie.

Les équipe invitées à disputer les 4x400 m aux Mondiaux indoor le sont sur base des résultats en plein air en 2021 et non sur ceux en salle en 2022. Septèmes des JO de Tokyo l’été dernier, les Belges sont directement qualifiées et honoreront cette sélection.