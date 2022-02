Bright Brussels: voici les images du festival des lumières qui illumine la capitale jusqu’à dimanche

Les installations lumineuses réalisées par des artistes nationaux et internationaux font déjà leur retour dans la capitale belge. La cinquième et précédente édition remonte en effet à novembre dernier. Plus d’un demi-million de visiteurs avaient alors été dénombrés. Cette sixième édition se déroule du jeudi 10 au dimanche 13 février. Outre le quartier Royal et le quartier européen, les environs de Flagey accueillent cette fois-ci également des installations lumineuses.

Le Soir vous propose une série de photos de ces illuminations. Cette fois encore, le festival proposera une programmation variée, dont des nocturnes dans les musées. Le programme complet se trouve sur le site de visit.brussels.