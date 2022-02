«J’ai commencé ma chimio»: Florent Pagny donne de ses nouvelles

Il s’est voulu rassurant. « Je vais très bien. Je n’ai aucune douleur et qu’une seule tumeur », a-t-il expliqué. Il a partagé son ressenti concernant son traitement : « J’ai commencé la chimio et ça se passe plutôt pas mal ». Le traitement doit durer 6 mois. Malgré cela, il participera tout de même à la nouvelle saison de The Voice pour laquelle il est une nouvelle fois coach.