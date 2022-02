Tout ce qui se cache dans votre plein de carburant (infographie)

Dernier épisode de notre micro-série sur le prix de l’énergie. Après avoir passé à la moulinette la facture de gaz et d’électricité, c’est l’heure de s’intéresser au prix d’un plein d’essence. Ou de diesel. Car le carburant est, lui aussi, en train de battre des records de prix. Mardi, le prix maximal du diesel atteignait un niveau inédit de 1,85 euro le litre. L’essence affiche également un niveau très élevé, à 1,77 euro le litre. Pour un réservoir de 50 litres, il faut donc prévoir un budget de 88,5 euros pour un plein d’essence, et de 92,5 euros pour le diesel. Un coût en hausse de plus de 25 % sur un an, dans les deux cas.