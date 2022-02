Caroline Désir sur le ras-le-bol des enseignants: avec le contexte budgétaire, «on ne peut pas être sur tous les fronts»

Venus par bus et trains entiers des quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie, armés de nombreux drapeaux syndicaux verts, rouges ou bleus, les manifestants ont investi en fin de matinée la place Surlet de Chokier, siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Concernant les négociations sectorielles notamment sur le budget et les salaires des enseignants, Caroline Désir admet les difficultés actuelles. « Effectivement, le déficit se creuse et l’endettement augmente. Ce n’est pas une situation tenable à long terme. Une des demandes des syndicats est qu’on puisse réfléchir à une revalorisation barémique qui soit liée à la nouvelle formation initiale des enseignants. Donc on a convenu avec eux que, vu les problèmes de soutenabilité budgétaire de la fédération, de se mettre autour de la table », a-t-elle expliqué ce jeudi soir.

« Je pense qu’on ne doit pas être sourds quand plusieurs milliers d’enseignants viennent exprimer leur ras-le-bol dans la rue. Je crois qu’il faut se rendre compte à quel point les conditions de travail des enseignants ont été difficiles ces trois dernières années scolaires », a-t-elle témoigné sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF). « On a essayé d’être un soutien permanent au secteur. On a débloqué 160 millions d’euros pour essayer de limiter les dégâts de la crise, que ce soit sur le plan de l’organisation sanitaire dans les écoles ou que ce soit pour remédier aux difficultés d’apprentissage ».

Après deux ans de pandémie, le personnel enseignant se dit épuisé par la gestion de la crise sanitaire, face à laquelle il s’est souvent senti abandonné par le pouvoir politique qui lui a fourni bien peu de masques ou de détecteurs de CO2. Mais si le coronavirus a physiquement épuisé l’école, celui-ci n’a en réalité fait qu’exacerber un malaise bien plus profond et ancien au sein du monde l’éducation, soumis ces dernières années à une série de réformes imposées à marche forcée.

« On est dans le contexte budgétaire dans lequel on est, on ne peut pas non plus travailler sur tous les fronts en même temps ».