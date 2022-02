Qualifications Mondial de basket: les Belgian Cats débutent par un succès contre Porto Rico

Valéry Demory, le coach de la Belgique a titularisé Julie Allemand, Maxuella Lisowa, Antonio Delaere, Emma Meesseman et Kyara Linskens. Les Cats ont d’emblée fait la course en tête 10-5, 15-8 et 26-17 et 30-23 après dix minutes. La pression défensive, la présence aux rebonds offensifs, un rythme de jeu très élevé et une excellente adresse expliquaient cette bonne entame. Le retour en sélection de la meneuse Hind Ben Abdelkader n’est pas passé inaperçu avec 10 points (2/3 à 3 pts) au cours de ses premières minutes de jeu.

Porto Rico, qui misait tout sur ses shoots extérieurs, a cédé dans le deuxième quart, se montrant incapable de trouver les solutions en défense dans le jeu intérieur où la puissance de Kyara Linskens faisait merveille (20 pts et 6 rebonds dont 4 offensifs en 13 minutes avant la pause). Le marquoir fila à 29-41, puis 49-31. À la pause, la Belgique virait en tête avec 18 points d’avance (55-38).

Les Belgian Cats ne purent maintenir cette intensité dans le troisième quart après 60-37. Moins collectives et en réussite aux tirs, elles n’ont pu empêcher les Guerreras de rester dans le match. Celles-ci sont revenues de 69-46 à 69-53. Meesseman mit fin à ce mauvais passage pour maintenir 18 points d’écart avant la dernière période (71-53). Trois rapides pertes de ballon au début du 4e quart ont offert une nouvelle chance aux Caribéennes (71-57). Les Belges se sont bien reprises ont retrouvé du sérieux en défense, de la vitesse en attaque et de l’adresse. Après 76-57, l’affaire était rapidment conclue (85-59, 92-63) et Demory pouvait faire tourner son effectif qui soigna néanmoins sa différence de points (+33).

Linskens bouclait sa prestation par 26 points, (10/17), 10 rebonds (5 offensifs) et 5 assists. Emma Meesseman a aligné 19 points (7/14, 3/3 à 3 pys), 7 ast, 7 rebs et Hind Ven Adbelkader 16 points (4/6 à 3 pts). L’équipe a rentré près de 53% de ses tirs dont plus de 52 % à 3 points a signé 15 rebonds offensifs sur les 41 captés, donné 27 assists et réussi 11interceptions.

La Belgique (FIBA 6) doit encore rencontrer les États-Unis (FIBA 1), triples tenants du titre, vendredi (samedi 00h30 belges) toujours à Washington, et la Russie (FIBA 12) dimanche (21h30 belges) en Saint-Domingue en République dominicaine. Les trois premières équipes seront du voyage automnal aux antipodes.

Les États-Unis, en tant que champions olympiques, et l’Australie, pays organisateur, sont d’ores et déjà qualifiés pour cette Coupe du monde qui se jouera à Sydney.

Les dix autres pays participants seront connus à l’issue des quatre tournois de qualification (Washington, Belgrade (2) et Osaka). Si les USA et/ou l’Australie ne terminaient pas dans le top 3 de leur tournoi de qualification, seules les deux meilleures équipes de leur groupe se qualifieraient.