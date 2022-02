Immobilier: les multipropriétaires et les avoirs à l’étranger sont dans le viseur du fisc

Dans le viseur du fisc se trouvent également les droits d’auteurs, les assurances-groupe pour les dirigeants d’entreprises et les frais professionnels déductibles.

Les multipropriétaires sont les cibles récurrentes des contrôles fiscaux, relatent vendredi L’Echo et De Tijd . Il s’agit des « patrimoines immobiliers importants », même si la limite en termes d’unités est difficile à donner.

L’échange de données entre États étant de plus en plus automatisé, l’administration fiscale sait également presque tout des avoirs à l’étranger, signale L’Echo . « Le fisc remonte jusqu’à cinq ans en arrière pour demander une régularisation des avoirs à l’étranger », indique aussi le conseiller fiscal de l’Institute for Tax Advisors&Accountants Pierre-François Coppens.