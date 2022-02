Christian Eriksen évoque son retour à la compétition: «Je n’ai pas peur»

« Je n’ai pas vraiment peur, je ne sens pas mon défibrillateur, donc, s’il reçoit un coup, je sais qu’il est suffisamment solide », a-t-il déclaré à la BBC. « Je n’ai pas peur des défis à venir et des éventuelles intimidations dans le jeu, non. »

Huit mois après son arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020, Christian Eriksen est plus proche que jamais de réussir son pari : reprendre la compétition. Libéré de son contrat par l’Inter car le pacemaker qui lui a été placé l’interdit de toute pratique de sport de haut niveau en Italie, le Danois a rejoint Brentford lors du mercato hivernal et, même s’il faudra encore patienter un petit peu pour son grand retour, il se sent prêt.

De la à retrouver 100 % de ses capacités ? « Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau. Plus je me rapprocherai d’un match et plus cela semblera évident pour moi : être dans un stade, dans un match, pour en ressentir toute l’émotion et l’adrénaline », a insisté Eriksen.