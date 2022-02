Code orange dès le 18 février, assouplissements: ce que l’on sait avant le Codeco

Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier et ministre du Travail, était l’invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin sur Bel RTL.

La question du port du masque doit être tranchée lors du Comité de concertation du jour. « J’aimerais que tous les enfants n’aient plus à porter le masque. Mais s’il faut travailler par étapes comme le souhaite Alexander De Croo, alors on commencera par les plus jeunes. » C’est une des priorités du ministre.

Le baromètre en code orange : oui, mais quand ?

Le passage du code rouge vers le code orange semble acquis. En principe, pour passer du rouge à l’orange, il faut que le nombre moyen d’admissions soit inférieur à 150 entrées par jour. Les politiques pourraient faire preuve de souplesse sur les mesures, mais attendre un peu avant leur entrée en vigueur pour atteindre de meilleurs chiffres, vendredi prochain par exemple.

C’est ce qu’a affirmé Pierre-Yves Dermagne : « Le code orange, c’est pour le 18 février. » Il faudra donc une semaine entre la prise de décision et l’entrée en vigueur de ces mesures. Cette date doit encore être validée par le Codeco du jour.

Combien de jours de télétravail ?

Les experts conseillent et maintiennent le télétravail. D’autres évoquent plutôt des recommandations. « Les deux propositions sont sur la table. Je plaide pour une forte recommandation, avec trois jours de télétravail et deux jours en entreprise. »