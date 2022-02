Prix de l'énergie - L'inflation en 2021 n'avait plus été aussi élevée depuis 10 ans (2)

Au quatrième trimestre, avec 6,4%, l'inflation totale a même atteint son niveau le plus haut depuis 1997, année des premiers calculs sur base de l'IPCH, avance l'Observatoire. L'inflation totale a continuellement progressé au cours de l'année, alors qu'elle ne s'élevait encore qu'à 0,8% au premier trimestre.

Le prix des produits énergétiques a augmenté en moyenne de 22,4% en un an. La hausse atteint même +47,7% en moyenne au dernier trimestre.

C'est surtout le gaz naturel qui est parti à la hausse, avec une inflation de 94,5% au dernier trimestre de l'année. La demande pour cet hydrocarbure a été poussée en 2021 par la reprise économique mais aussi par l'augmentation du prix du CO2 en Europe, provoquant une forte demande de gaz plutôt que de charbon dans le cadre de la production d'électricité, pointe l'Observatoire. Les prix ont également augmenté en raison de faibles stocks européens de gaz à la suite d'un hiver et printemps plutôt froids.

Le prix de l'électricité a crû de 16,2% en moyenne, poussé par la forte demande au vu de la reprise économique et la hausse du coût de production en raison de la forte augmentation des prix des matières premières (gaz et charbon) et des certificats CO2.

Pour les autres groupes de produits, l'inflation a augmenté en fin d'année mais est restée limitée. Ainsi, l'inflation des produits alimentaires transformés (hors alcool et tabac) était de 1,6% en décembre (0,2% pour toute l'année), celle des services s'élevait à 2,3% (1,6% pour l'année) et celle des biens industriels à 2,1% (0,8% pour l'année).