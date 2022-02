Prix de l'énergie - Une véritable protection du consommateur existe, rappellent deux associations bruxelloises

En Région bruxelloise, le fournisseur ne peut pas couper unilatéralement le gaz ou l'électricité en raison d'un impayé, rappellent ainsi de concert la Coordination Gaz Électricité Eau Bruxelles et la Fédération des Services Sociaux. "Les textes législatifs encadrent la procédure, qui comporte plusieurs étapes d'avertissement et se conclut inévitablement par un passage devant le juge de paix, seul habilité à prononcer une coupure."

Les deux organisations réagissent ainsi à la suite d'attaques politiques et d'articles de presse utilisant des qualificatifs peu "tendres" pour décrire le système bruxellois de protection du consommateur d'énergie: "trop coûteux", "irresponsable", "inefficace", etc. "Ce discours est dangereux et hautement idéologique, particulièrement à l'heure où les prix de l'énergie explosent et où les fournisseurs sur le marché bruxellois se font rares", estiment-elles.

Les évaluations critiques de cette procédure sont nombreuses, mais "erronées et fondées sur des présupposés non-vérifiés à ce jour", soulignent-elles. Notamment, le fait que la procédure de coupure d'énergie peut toujours être interdite. "Cette solution n'est que rarement évoquée, ou rapidement balayée sans argumentaire sérieux."

Même topo pour l'eau, rappelle le communiqué, "depuis le 1er janvier dernier, aucune interruption de fourniture pour impayé n'est désormais possible".

Si une protection forte du consommateur d'énergie représente un certain coût, admettent les associations, elle permet également de dégager des avantages et des gains "moins facilement chiffrables et tangibles", en termes de santé, physique et mentale, d'éducation, de recours aux services sociaux, d'absentéisme, etc.