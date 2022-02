La dopamine est à la source de notre impulsion de survie

Daniel Z. Lieberman, né en 1964 à Buffalo (Etats-Unis), s’est formé en lisant les grands penseurs de la culture occidentale. Ce n’est qu’après avoir vécu quelque temps à Tokyo et commencé à lire Carl Gustav Jung qu’il a décidé d’étudier la médecine. Il a mené des recherches et écrit le livre La molécule du plus pour pouvoir expliquer à ses élèves de l’Université George Washington ce qu’il se cache derrière la dopamine, cette molécule à l’origine du pire et du meilleur de l’être humain.

Seul 0,0005 % du cerveau produit de la dopamine, et c’est pourtant ce qui nous domine.