Justin Gatlin, le mal-aimé (vidéos)

L’Américain Justin Gatlin, champion olympique en 2004, quadruple médaillé d’or mondial et désormais retraité à 40 ans, a été l’une des grandes figures du sprint durant plus de dix ans, sans parvenir à restaurer une image salie par deux suspensions pour dopage.

Dans un stade olympique entièrement acquis à la cause de Bolt, il gâche la dernière course individuelle de la légende du sprint et récolte en retour la bronca du public londonien. Il a toutefois l’élégance de se prosterner aux pieds de « La Foudre », une image qui fera le tour du monde.

La Fédération internationale se penche sur le cas de cet espoir du 110 m haies et accède à ses arguments : il n’écopera que d’un an de suspension.

« Je n’ai jamais eu de blessure et je me suis trouvé éloigné du sport pendant quatre ans. Mon corps s’est reposé et se sent comme celui de quelqu’un de 27 ans, plutôt que comme celui d’un sprinteur de 33 ans », avait-il répondu à l’AFP en 2015.