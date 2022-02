Dans LéNA: «Les élus français sont les seuls, avec les chauffeurs Uber, à toujours porter le costume-cravate»

Les élus français continuent de considérer l’habillement comme un terrain glissant et d’espérer que la neutralité vestimentaire leur épargnera les commentaires. Peine perdue… « Aujourd’hui, on sait que l’adhésion à un message politique dépend en grande partie des impressions physiques que la personnalité envoie », explique Benjamin Simmenauer, philosophe et professeur à l’Institut français de la mode. « Or, si on ne peut pas complètement changer sa physionomie, on peut corriger cette perception par le vêtement. »

Hommes et femmes finissent tous et toutes par adopter la même allure, celle qui pose le moins de questions. « Ce qui me sidère dans la campagne actuelle, c’est le clivage des discours et la similitude des tenues. Cette uniformité renvoie un message à l’électeur qui est : tous ou toutes les mêmes », ajoute Benjamin Simmenauer. « Les politiques sont la seule catégorie socioprofessionnelle, avec les chauffeurs Uber, à porter encore et toujours le costume-cravate. »