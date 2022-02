Le prix de l'essence à 1,799 euro samedi, un nouveau record (2)

Le précédent record pour l'essence 95 (E10) date de novembre dernier (1,797 euro), selon les données d'Energia (nouvelle appellation de la fédération pétrolière belge). En 2012, les automobilistes payaient encore plus cher l'essence "ordinaire" à la pompe. Il s'agissait alors de l'ancien 95 (E5), qui n'est plus disponible aujourd'hui et qui contenait moins de biocarburant.

Le prix maximal de l'essence 98 (E5) croit aussi, de 3,4 cents, à 1,9080 le litre. Le record avait lui été battu début février.