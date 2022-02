Pénurie de puces électroniques - Volvo se dit "fier" de l'année 2021 malgré les pénuries de semi-conducteurs

Ainsi, au dernier trimestre, le volume de ventes a chuté de 20% et les revenus ont baissé de 6% par rapport à la même période l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, le groupe Volvo a vendu 698.700 voitures, soit une augmentation de 6% par rapport à 2020.

Volvo Group a néanmoins enregistré un chiffre d'affaires record en 2021, à 282 milliards de couronnes suédoises (soit un peu plus de 26,6 milliards d'euros) et un bénéfice d'exploitation de 20,3 milliards de couronnes suédoises (soit 1,9 milliard d'euros), tous deux en hausse par rapport à 2020 qui avait été impactée par la pandémie de Covid-19. La marge opérationnelle a atteint 7,2%, contre 3,2% en 2020, ce qui représente une hausse de 138% en un an.

Pour le mois de janvier 2022, Volvo note une amélioration progressive et lente de la production et souligne une popularité toujours importante des voitures rechargeables, représentant 32% des ventes. Volvo a également souligné la "haute incertitude" qui subsistait pour l'année 2022, espérant une amélioration de la chaîne d'approvisionnement, dont les perturbations resteront toutefois un critère contraignant cette année, a prévenu le directeur financier, Bjorn Annwall.

Dans le même temps, le groupe s'attend à ce que la demande des consommateurs reste forte et mise sur l'électrique pour augmenter son volume de ventes. Volvo prévoit de doubler la part des voitures entièrement électriques dans ses ventes en 2022. Au dernier trimestre de l'année, 34% des voitures vendues par Volvo étaient électriques (28% étaient des hybrides rechargeables et 6% des voitures entièrement électriques). La capacité de production annuelle de voitures complètement électriques devrait atteindre les 150.000 unités après l'été.