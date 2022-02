Bourse de Bruxelles - Net recul des marchés après les chiffres de l'inflation US

AB InBev (55,26) abandonnait 1,2% en compagnie de KBC (78,96) et Ageas (44,77) qui valaient 1,1% et 0,1% de moins que jeudi. Elia (114,90) et Melexis (87,35) perdaient 1,6% et 1,5%, GBL (94,08) reculant de 0,8%. Telenet (32,14) était négative de 1,2% tandis que Orange Belgium (19,30) reculait par ailleurs de 0,5%, Bpost (6,14) chutant de 3,1%.

Galapagos (58,35) emmenait les baisses en chutant de 2,6% devant les trois immobilières qui abandonnaient de 2,3% à 2%. arGEN-X (254,70) reculait de 1,7%, Solvay (109,20) et UCB (86,64) de 1,4% et 0,8%. Aperam (52,62) reculait également de 1,5%, après résultats, tandis que Umicore (33,29) cédait 0,1%.

Montea (110,80) chutait de 4,3% en compagnie de VGP (228,50), Intervest Offices (26,65) et Befimmo (32,20) qui perdaient plus de 2%. Roularta (17,90) abandonnait 2,4%, ce que gagnait Van de Velde (34,90), Barco (19,86) et Shurgard (50,10) reculant de 1,8% et 1,6%.

Celyad (3,09) et Bone Therapeutics (0,48) étaient enfin négatives de 4,8% et 2,4%, MDxHealth (0,73) remontant de 2% alors que Onward Medical (10,48) et Fagron (16,36) s'appréciaient de 2,7% et 1,3%.