Convoi de la liberté: la police déploie les grands moyens à Paris (photos)

Le mouvement, initié depuis une semaine sur les réseaux sociaux, se présente comme « l’étape d’après » les manifestations de rue anti-gouvernementales, des « gilets jaunes » et plus récemment des opposants au pass sanitaire, selon les organisateurs.

Depuis mercredi, ces premiers « convois de la liberté » français, inspirés de la contestation née au Canada, sont partis en voiture, camping-car ou covoiturage de Nice, Bayonne ou encore de Perpignan et devaient continuer à se mettre en marche vendredi matin des villes les plus proches de Paris.

« Si les gens veulent manifester normalement, ils pourront le faire. S’ils veulent bloquer la circulation, on interviendra », a averti jeudi soir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur LCI. « Ce n’est pas la chienlit la République Française », a lancé M. Darmanin.

Réfutant toute tentative de blocage, les participants espèrent converger dans la soirée vers Paris, y passer la nuit chacun comme il peut, puis participer samedi aux différents cortèges hebdomadaires contre le pass vaccinal organisés dans la capitale.

Bruxelles comme destination suivante

Certains vont ensuite tenter de rallier Bruxelles pour une « convergence européenne » prévue le lundi 14 février. Les autorités belges ont toutefois décidé de leur interdire l’accès de la capitale, faute d’en avoir fait la demande.

A Paris, la préfecture de police de Paris a également décrété jeudi une interdiction de cette mobilisation pour « risques de troubles à l’ordre public ».

Un « dispositif spécifique », notamment composé de « task forces » et d’engins d’enlèvement doit être mis en place pour « empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants », qui encourent six mois de prison et 7.500 euros d’amende, a insisté la préfecture.