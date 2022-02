Jeux d’hiver: Armand Marchant déclare aussi forfait pour le slalom géant de ski alpin

Après avoir dû déclarer forfait pour le Super-G, Armand Marchant ne participera pas non plus au slalom géant de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin prévu dimanche à Yanqing, a communiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) vendredi.

« En raison d’une légère blessure à la cheville, qu’Armand s’est faite peu avant son départ pour la Chine, il n’a pu s’entraîner de manière optimale pour pouvoir s’aligner au départ du slalom géant », a précisé le COIB dans son communiqué. « Cette décision a été prise en concertation avec son coach et l’équipe médicale du COIB. »