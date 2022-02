Bruxelles: Annie Cordy mise à l’honneur dans le parc de Laeken

En 2018, une fresque représentant l’artiste avait été inaugurée par Annie Cordy en personne dans le parc de Laeken, à l’occasion de son 90e anniversaire. L’œuvre, installée sur un bâtiment situé aux abords de l’ancienne gare de Laeken, est toutefois amenée à disparaître dans le cadre du réaménagement du parc. Le bâtiment sur lequel elle figure sera abattu, en raison de son instabilité et de la présence d’amiante.

Le collège de la Ville de Bruxelles a acté vendredi le résultat du processus participatif destiné à départager plusieurs projets d’œuvres en hommage à Annie Cordy. C’est le projet de la street-artiste Amandine Lesay, une fresque murale inspirée par l’univers coloré du titre « Tata Yoyo », qui a obtenu le plus de soutien du public. Elle figurera au sein du parc de Laeken, renommé parc Annie Cordy en 2018, dans la commune natale de la chanteuse.

La Ville de Bruxelles a donc lancé, entre le 13 décembre 2021 et le 7 février, un processus participatif permettant à tous les citoyens de sélectionner une nouvelle œuvre. Trois projets ont été présentés : la reproduction à l’identique de la fresque qui avait été réalisée par FSTN en 2018, la réalisation d’une autre œuvre street art par Amandine Lesay et la réalisation d’une statue par la sculptrice Isabelle de Bellefroid.

« Annie Cordy est une artiste dont le succès dépasse de loin les frontières de notre capitale », note l’échevine de la culture, du tourisme et des grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba. « Consciente de l’attachement des Bruxelloises et Bruxellois à cette personnalité laekenoise, il me paraissait essentiel de réaliser une œuvre en son honneur. »

L’œuvre officiellement retenue, de l’artiste Amandine Lesay, est une fresque de street art inspirée par l’univers coloré du titre emblématique de la chanteuse, « Tata Yoyo ».