Omicron: de nouveaux symptômes détectés chez des enfants en Allemagne, et en Belgique?

« Les symptômes gastro-intestinaux peuvent être un signe de covid chez l’enfant, ça c’était déjà connu avant. Est-ce que cette forme-ci (omicron, NDLR) en donne plus ? C’est un peu difficile de conclure ça à ce stade. Le virus circule tellement dans la communauté. Il y a donc plus de cas tout simplement. On constate ainsi plus ce genre de manifestations. » Et au Professeur Dimitri Van der Linden d’ajouter : « Mais nos services ne débordent pas d’enfants avec des septicémies et présentant des gastro-entérites graves liées au covid, on n’a pas du tout ces effets-là », que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie.