Coronavirus: les assouplissements prévus ces prochains jours en France

16 février

Les discothèques, qui étaient fermées depuis le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations pourront rouvrir le 16 février, et les concerts debout pourront reprendre à cette date. La consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. En outre, elle sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports. A noter qu’il faut toujours le pass vaccinal pour accéder à ces lieux.

28 février

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la santé mettant en avant l’«amélioration de la situation sanitaire».