Chiffre d'affaires en hausse pour Orange au quatrième trimestre (2)

"Malgré la pandémie de Covid-19, de nombreux projets ont été menés à bien", a noté le CEO Xavier Pichon. L'acquisition de 75% moins une action de VOO, notamment, "dotera Orange Belgium d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, et représente ainsi une avancée majeure dans le déploiement de notre stratégie convergente au niveau national".

"2021 a été une année difficile. Néanmoins, nous sommes parvenus à enregistrer d'excellents résultats financiers, l'EBITDAaL connaissant une progression de 9,1 % pour atteindre plus de 350 millions d'euros", a encore souligné le directeur financier Antoine Chouc.

"Compte tenu des prochaines enchères pour l'attribution du spectre et de l'impact sur le bilan de l'acquisition de VOO, le conseil d'administration ne proposera pas de dividende au titre de l'exercice 2021 lors de l'assemblée générale", ajoute Orange dans un communiqué.

Enfin, Orange prévoit une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2022. La société table sur un EBITDAaL compris entre 350 millions d'euros et 370 millions d'euros.

À l'instar de ses concurrents Proximus et Telenet, le groupe de télécoms a encore annoncé vendredi qu'il ouvrait progressivement son réseau 5G en Belgique, en utilisant le spectre temporaire octroyé par le régulateur national IBPT. Pour ses clients disposant d'un abonnement (postpaid), Orange commencera ce déploiement à Anvers, à Gand, et à la Côte, avant d'enchaîner avec Bruges et Louvain. Une extension de l'ouverture du service dans d'autres zones du pays sera envisagée lorsque l'allocation du spectre et l'évolution des normes d'exposition aux ondes (EMF) seront mieux définies.