Le Comité de concertation a commencé: les décisions attendues

Quels assouplissements pour le code orange ?

En théorie, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 et l’occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits. Aujourd’hui, on peut dire que les chiffres concernant le coronavirus en Belgique s’améliorent de plus en plus, ce qui laisse entrevoir certains assouplissements.

À lire aussi Coronavirus: le nombre d’hospitalisations et de nouvelles contaminations en nette baisse (infographie)

Ce qui est attendu

Ce basculement en code orange permettra de nombreux assouplissements, du moins dans les secteurs concernés par le baromètre, à savoir l’horeca, l’événementiel ou encore la culture.

Les ministres discuteront du port du masque pour les enfants de primaire. Certains voudraient lever cette obligation au moins jusqu’en 4e primaire, mais ils se heurtent au veto du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui veut attendre la fin du congé de carnaval, se basant sur l’avis des experts.

Autres points qui seront discutés : l’assouplissement du télétravail (un consensus existe pour passer à trois jours par semaine), la levée de certaines contraintes administratives liées aux voyageurs qui reviennent de l’étranger, le maintien du port du masque et/ou du Covid Safe Ticket, l’ouverture sans limite dans l’horeca, l’augmentation des capacités, le CST à partir de 50 personnes en intérieur avec public assis et à partir de 100 personnes à l’extérieur, la culture, et ainsi de suite.

À lire aussi Malgré leur probable réouverture, les boîtes de nuit maintiennent la pression maximale