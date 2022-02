Luka Elsner: «Le match de dimanche à Genk va compter double»

Lesquels concernent notamment Selim Amallah et Aron Dönnum, qui ont fait l’impasse sur l’entraînement de jeudi mais seront au poste dimanche à Genk pour un match capital. Capital pour l’équipe limbourgeoise mais aussi pour le Standard, sachant qu’une défaite en terre limbourgeoise mettrait un terme sans doute définitif aux espoirs du club liégeois d’encore accrocher les Playoffs 2.

Luka Elsner ne devrait être privé que des services de Gilles Dewaele, toujours en rééducation après sa lésion musculaire du moyen adducteur droit. « Cela avance plutôt bien et je suis optimisme pour qu’on soit dans la fourche inférieure des prévisions qui étaient de quatre à six semaines », explique le coach franco-slovène, qui pour le reste ne déplore que ce qu’il appelle des petits bodos.

« J’avais dit, avant le match face au Cercle, que c’était une finale qui en appelait d’autres », dit Luka Elsner. « Ce match-ci va compter double. Un succès sur le terrain de Genk nous apporterait beaucoup sur le plan comptable mais aussi mentalement ». Si Genk a décidé d’un boycott de la presse avant, pendant et après le match de dimanche, en réaction aux décisions arbitrales qui lui avaient été défavorables à Louvain, le Standard tentera quant à lui d’oublier l’erreur commise par le VAR samedi dernier face au CS Bruges pour se concentrer sur l’essentiel. « Il ne faut pas traîner cette histoire trop longtemps. Si cela peut nous ajouter une énergie revancharde, tant mieux, mais il faudra d’abord penser à jouer au football et à battre Genk ».

Luka Elsner est aussi revenu sur les départs de Maxime Lestienne et Jackson Muleka. « Dans la situation contractuelle qui était celle de Maxime (NDR : il arrivait en fin de contrat au mois de juin), la décision de le laisser partir était parfaitement logique. Quant au départ de Jackson, c’est un choix qui vient de lui. Il avait la volonté de rejoindre Kasimpasa pour avoir plus de temps de jeu. Mais je ne suis pas inquiet pour notre ligne offensive, aujourd’hui composée d’Emond, Dragus et Tapsoba. Je pense que cela devrait aller… »