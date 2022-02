Ces Bretons qui osent défier la toute-puissante industrie agroalimentaire

Dans ce petit café de Plouisy, à côté de Guingamp, notre jeune confrère Sylvain Ernault sirote lentement son thé vert. Les histoires qu’il raconte pourraient faire frémir les amateurs de suspense, où se mêlent des sans-grade qui tentent de dénoncer des scandales de pollution et des géants de l’agroalimentaire prêts à tout pour faire taire les témoins gênants…

Sylvain fait partie de l’association Splann! Traduisez du breton : « clair », « transparent ». Un an d’existence. Créée par quelques journalistes pour produire des enquêtes sur des sujets sensibles et y intéresser le public breton. L’argent ? Il vient du public et, potentiellement, d’autres associations et de fondations philanthropiques. Aucun subside public ou privé, c’est la base.