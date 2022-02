La Pro League, laboratoire des Red Lions

Lancée en grandes pompes le 19 janvier 2019 lors d’un duel opposant l’Espagne à la Belgique, à Valence, la Pro League s’annonçait comme le format révolutionnaire pour le hockey mondial puisqu’elle réunissait les 8 ténors de la discipline en dames et en messieurs qui devaient s’affronter en matches aller-retour. Mais un démarrage peu enthousiasmant, un manque d’engouement dans certains pays, des changements rapides dans la formule puis la crise sanitaire et les restrictions de voyage ont encore terni l’image d’une compétition qui devait permettre à la Fédération mondiale (FIH) de séduire de nouveaux publics aux 4 coins de la planète et surtout de remplir ses caisses en séduisant de nouveaux partenaires.