Essence, diesel… : voici les communes les moins chères pour faire son plein (carte interactive)

Le mardi 8 février, le prix maximum au litre de l’essence (E95) est passé à 1,770 euro tandis que celui du diesel a grimpé à 1,850 euro. Ce jour-là, près de 50 % des stations-services belges ont décidé de pratiquer le prix maximum pour l’essence et 38 % faisaient de même pour le diesel. C’est ce qui ressort des données collectées par carbu.com et analysées par Le Soir . Depuis jeudi 10 février, le prix maximum du diesel a diminué de quelques centimes, permettant de faire in fine une maigre économie (un peu moins de 2 euros sur un plein de 50 litres).