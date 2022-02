Limited Edition Art Fair: découvertes et plaisir pour tous

Jamais deux sans trois. Après une deuxième édition passionnante en 2021 (malgré les restrictions dues au covid), la troisième Limited Edition Art Fair se déroule tout ce week-end à la Villa Empain. Et si on en juge par la foule qui se pressait à l’ouverture officielle jeudi soir, ce sera à nouveau un succès. Amplement mérité en raison de la qualité de ce qu’on peut y découvrir et de l’accessibilité (financière) d’un très grand nombre d’œuvres. La particularité de cette foire est en effet de se consacrer à des œuvres reproduites en édition limitée : impressions offset, estampes, lithographies, gravures, livres, sérigraphies, illustrations, céramiques, photographies, bronzes…